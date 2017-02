Kaufhaus des Westens

Das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) gilt europaweit als das größte Kaufhaus. Gerade zu Zeiten der DDR war es das KaDeWe von dem viele Ostberliner träumten. Das Kaufhaus des Westens steht bereits seit 1907 und wird nach wie vor von Menschen jeden Alters begehrt. Das Einkaufsparadies ist gerade bei Touristen beliebt, es werden Führungen durch den riesigen Einkaufstempel angeboten.



Wer das erste Mal das KaDeWe in der Tauentzienstraße betritt, wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Die eindrucksvolle Bauweise, gemischt mit dem Hauch Luxus den beispielsweise ein Portier am Eingang vermittelt, faszinieren täglich aufs Neue bis zu 50.000 interessierter Kunden. Die Auswahl an Produkten ist nahezu grenzenlos und reicht von den "normalen" Waren bis zu den Luxusgütern. Für Verpflegung ist im Haus durch einen Restaurantbereich gesorgt. Frische Speisen werden dort während der Öffnungszeiten des KaDeWe´s angeboten.

