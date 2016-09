Berlin : Checkpoint Charly |

Der leuchtende Weltballon ist einer der größten Heliumballone der Welt und so etwas wie ein weiteres Wahrzeichen von Berlin geworden.

Wenn man Glück hat und es die Windverhälnisse zulassen steigt der Ballon samt Gondel völlig geräuschlos auf eine Höhe von 150 Metern – gesichert durch ein extrem belastbares Stahlseil. In dieser Höhe, genau in der Mitte von Berlin, überragt der Weltballon in der Nähe des Checkpoint Charlie alle Gebäude.