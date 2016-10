Retrospektive Erika Zeh

Bergisch Gladbach : Kulturhaus Zanders |

Zentral in Erika Zehs Werk ist die Lichtführung. Die verstorbene Malerin wird auch als "Malerin des Lichts" bezeichnet. Im Kulturhaus Zanders in Bergisch Gladbach gibt es am 30. Oktober von 11 bis 18 Uhr nur einen Tag lang einen Retrospektive mit vielen Werken der Künstlerin.



Um 12:00 Uhr findet eine offizielle Einführung statt mit einführenden Worten von Annemarie Hanrath und einer musikalischen Umrahmung von Dae Bird, dem Ehemann der verstorbenen Künstlerin, am Klavier.