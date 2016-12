16. Spieltag: Wie sind die Ergebnisse?

Bitte tippt die Ergebnisse.

Die Paarungen am besten in einen Kommentar kopieren und das getippte Ergebnis eintragen. Das korrekte Ergebnis bringt 3 Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Unentschieden, Niederlage) 1 Punkt. Viel Erfolg.



Am 20. und 21.12.2016 spielen:

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Hamburger SV - FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

Bayern München - RB Leipzig

Hertha BSC - SV Darmstadt 98

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen

FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg

1899 Hoffenheim - Werder Bremen

