Volleyball: Basche Mixed auf Erfolgskurs

Nach drei spannenden Sätzen (25:11; 25:20; 25:18) konnte die Mannschaft mit diesem Sieg ihren ersten Tabellenplatz verteidigen.Der Sieg ist besonders zu honorieren, da der Kader verletzungsbedingt und wegen der Babypause zweier Spielerinnen zurzeit sehr knapp aufgestellt ist.Neue Gesichter sind beim Training am Donnerstag 20 – 22 Uhr in der KGS-Halle, Goethestraße herzlich willkommen. Nähere Informationen auch unter dem Link http://volleyball.tsv-barsinghausen.de Amfolgt das Lokalderby gegen den TSV Egestorf, Anpfiff um 20 Uhr in der KGS-Halle– Zuschauer sind gern gesehen!