Barsinghausen : Modellflugplatz |

Am kommenden Sonntag, den 12.2.2017 veranstaltet die Modellfluggruppe Barsinghausen e.V. die jährliche Modellflugausstellung diesmal direkt in Barsinghausen im Opelhaus Thiele und Bartels. Wieder werden zahlreiche Mitglieder Modelle aller Art (Motorflugzeuge, Segelflugzeuge, Hubschrauber, Quadrokopter, Fallschirmspringer, Paraglider etc.) ausstellen und den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird wieder ein Flugsimulator aufgebaut sein, an dem jedermann das Modellfliegen simulieren und üben kann. Kaffee und Kuchen runden die Veranstaltung ab. Der Vorstand und die Mitglieder freuen sich auf zahlreiche Besucher.



Ort: Opel Autohaus Thiele/Bartels in der Egestorfer Str. 38 in Barsinghausen Beginn wird 13 Uhr sein, Ende ist ca. 17 Uhr Eintritt wie immer frei!