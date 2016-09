Interkultureller Frauensporttag beim TSV Kirchdorf 2016

Die Sportveranstaltung richtet sich an alle interessierten Frauen ab 16 Jahren in der Region Hannover mit und ohne Vereinszugehörigkeit. Von 9:45 bis 15:00 Uhr stehen insgesamt zwölf Schnupper-Workshops zur Auswahl, von denen jede Frau bis zu vier ausprobieren und hineinschnuppern kann. Sämtliche Angebote werden vor Ort gewählt und finden in und um den Sporthallen des Schulzentrums 'Am Spalterhals' statt. Mit dem Teilnahmebeitrag von 10,- € (wird vor Ort fällig) sind die Workshops sowie ein vegetarisches Mittagessen abgedeckt. Der TSV Kirchdorf bietet zudem über den gesamten Veranstaltungszeitraum eine kostenlose Kinderbetreuung an.Badminton, Bauch/Beine/Po, Boule, Dance Aerobic, Drums Alive, Fechten, Fitness mit dem Step Brett, Gymnastik, Hip-Hop, Kung Fu, Orientalischer Tanz, Outdoorsport mit Antje, Pilates, Rückengymnastik, ZumbaVeranstaltungsort: Sporthallen des Schulzentrums 'Am Spalterhals'Am Spalterhals 12, 30890 Barsinghausen/KirchdorfVeranstaltungszeit: 9:00 Uhr – 15:00 UhrTeilnahmegebühr: 10,- € inklusive Verpflegung (vegetarisch)Anmeldung und weitere Informationen zur Veranstaltung unter: www.rsbhannover.de/interkultureller-frauensporttag-kirchdorf Hintergrund:Der interkulturelle Frauensporttag ist ein Projekt des Regionssportbundes Hannover innerhalb des Bundesprogrammes „Integration durch Sport“ des Landessportbundes Niedersachsen. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Barsinghausen, die seine Sporthallen zur Verfügung stellt, der Stadtsparkasse Barsinghausen, der Hannoverschen Volksbank sowie dem Landessportbund Niedersachsen. Hinweis: Die Durchführung der Veranstaltung wird durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen realisiert.Der Regionssportbund möchte seine Vereine mit dieser Maßnahme vor allem bei der Gewinnung neuer Mitglieder unterstützen. Das Projekt soll als Chance verstanden werden, sich und sein Angebot zu präsentieren und sich für neue Zielgruppen zu empfehlen. Erklärtes Ziel ist es, dass sich aus dem Angebot eine regelmäßige lokale Veranstaltung entwickelt, die die Vereine in den Folgejahren eigenverantwortlich durchführen.Neben dem TSV Kirchdorf haben sich bisher der Lehrter SV und der Heesseler SV für eine Durchführung eines interkulturellen Frauensporttags beworben. Nach 2013, 2014 und 2015 fand bei letzterem dieses Jahr bereits der vierte Interkulturelle Frauensporttag statt. Der Verein registriert ein wachsendes Interesse in der lokalen Bevölkerung und konnte bereits einige Mitglieder durch diese Maßnahme generieren.Interessierte Vereine, die sich über das Thema informieren und sich ggf. für eine Durchführung in 2017 oder 2018 bewerben möchten, melden sich unter: info@rsbhannover.de , Stichwort „Interkultureller Frauensporttag“.