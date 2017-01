Sozialleistungsbetrug

Das die Dame, die den Sozialleistungsbetrug in Braunschweig in 520 Fällen auf-

gedeckt hat und die Fälle dadurch bekannt wurden. Sie gelangten dadurch auch

zum Staatsanwalt, aber nur durch ihre konsequente Verfolgung. Sie wurde

daraufhin entlassen, was haaresträubend ist. Der Leiter der Aufnahmebehörde,

der dies vetuschen wollte und somit Strafvereitelung betrieb. Dieser Mann muss

sofort aus dem Dienst entfernt und vor Gericht gestellt werden. Er muss wegen

Strafvereitelung, Vertuschung, Veruntreuung und Vergeudung von Steuergel-

dern hart verurteilt werden. Die Begründung dies wäre Diskriminierung ist

sowas von fadenscheinig und dumm. Man konnte die Anklage sogar noch auf

Betrug erweitern. Auf dem Weg der sogenannten Diskriminierung haben Betrug

und Verbrechen vorrang. Es ist keine Diskriminierung, wenn man Betrug und

Verbrechen der Polizei meldet. Hier wurden Millionen Beträge an Steuergeldern

vergeudet. Es könnte sogar sein, das diese Gelder in den Terror flossen. Der

Dame, die diese Betrugsfälle gemeldet hat, sollte man einen Orden erster

Klasse verleihen.

