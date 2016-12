Kritik am Bildungswesen

Die PISA - Studien beweisen es. Die deutschen Kinder werden immer dümmer, be-

dingt durch die Senkungen des Leistungsniveau. Dann kommt noch hinzu das die

deutschen Stadtstaaten falsche Bildungspolitik betreiben. In Bremen soll das Abi-

tur für alle eingeführt werden. Was soll das ? Jeder Hilfsschüler macht jetzt Abitur.

In Berlin hat die Schulpolitik dazu geführt, dass die Leistungen der PISA-Studie

2005 schon schlecht war, in 2015 noch schlechter wurden. Man müsste noch mehr

Geld in die Bildung stecken, um besser zu werden. Berlin hat die höchsten Schul-

ausgaben pro Schulkind. Also mit Geld läßt sich kein besseres Leistungsniveau

erzwingen. Der Berliner Senat argumentiert, Schuld wäre, dass in den Klassen mehr Flüchtlingskinder wären. Dies ist in Augen der Linken Diskriminierung. Das

das Leistungsniveau nur in Bündesländern verhältnismäßig niedrig ist, ist ein

Beweis für die Unfähigkeit dieser linken Regierungen im Bildungswesen.

Der Bildungsnievauverlust beginnt schon in den Grundschulen. Er hat bewirkt,

dass die fachlichen Anforderungen sowohl für den Hauptschulabschluss, als

auch für das Abitur deutlich niedriger sind als in den siebziger Jahren. Es wird

nur zum Teil kompensiert durch die längere Dauer der Bildungsbeteiligung und

den stark gewachsenen Anteil der Abiturienten. Diese können zwar weitaus

weniger als die Abiturienten vor einigen Jahrzenten, aber immerhin hoffentlich

mehr als die damaligen Hauptschüler. In der Grundschule war es bis 1970 all-

gemeiner Standard, dass ein Kind am Ende des ersten Schuljahres lesen

konnte und dass am Ende des vierten Schuljahres sicher in der Recht-

schreibung war. Auch die vier Grundrechenarten beherrschte, sowie

schriftlich multiplizieren und dividieren konnte. Damit erbrachte ein zehn

Jahre altes Kind am Ende der Grundschulzeit im Durchschnitt Leistungen,

die heute beim Hauptschulabschluss nicht mehr selbstverständlich sind.

Das Absinken der Standards und Leistungen vollzieht sich unter dem Einfluß

von Bildungspolitikern usw.. Man möchte die Leistungsunterschiede zwischen

Kindern gering halten, damit Gleichheit entsteht nach dem linken Politmuster.

Nieveaugleichheit nach unten nimmt man bewußt in Kauf, um damit Gleich-

heit herzustellen nach linken Gedankengut. Man will damit die soziale linke

Gleichheit herstellen. Dies kommt mir irgentwie bekannt vor aus ehemaligen

DDR. Die ist also Gedankengut des Sozialismus und hier fangen die Anfänge

an. Man sollte dies unterbinden und eine Bildungspolitik über den Bund

parkizieren oder die Bildungspolitik den Bayern überlassen. Die stehen in

der PISA - Studie ganz oben.

