Gedanken zu "Passt der Islam zu Deutschland"

Es wird häufig diskutiert über "Passt der Islam zu Deutschland". Auch wenn der

ehemalige Bündespräsident Wulf die behauptet hat. Auch ein Bundespräsident

hat nicht immer recht. Man nuss aber definitiv feststellen, das Deutschland

immernoch ein christlicher Staat bzw. Land ist. Auch wenn viele aus der Kirche

ausgetreten sind, so wurden sie doch christlich erzogen. Unsere Sitten und

Gebräuche sind christlich ausgerichtet und nicht islamisch. Von den Einwanderern

und Flüchtlingen muss man erwarten, das sie diese Sitten und Gebräuche auch

akzeptieren. Denn wen Christen in moslimische Länder reisen, wird dieses von

den moslimischen Ländern verlangt und erwartet. Wird dieses von den Christen

nicht berücksichtigt landen sie in Gefängnissen óder werden ermordet. Die

moslimischen Verbände und Moscheen erwarten von den Verträgen mit dem

Staat hohe Fördergelder. Es kann aber nicht sein, das diese von den moslim-

ischen Regierungen gesteuert und die Imane aus moslimischen Ländern hier

predigen, sogar Hasspredigen absolvieren. Solange dies geschieht ist die

Diskussion "Passt der Islam zu Deutschland" zu verneinen.

Auch werden heute in der neuen Zeit Christen wegen ihres Glauben in mos-

limischen Ländern verfolgt, unterdrückt und bis 150 Tausend im Jahr getötet.

Wir sollten die Christenverfolgungen und die Kreuzzüge in der Vergangenheit

nicht gegeneinander aufrechen, denn dies würde nur zu hässlichen Diskuss-

ionen führen. Aber dies ist ein weiter Grund warum der "Islam nicht zu

Deutschland passt".

Wir nehmen moslimische Flüchtlinge und Einwanderer in großer Zahl auf

und versorgen sie über unseren Sozialstaat aus unseren Steuergeldern.

Deswegen sind zusätzliche Spenden unsinnig. Wir haben selbst Obdach-

lose unter Brücken (s. Königstrasse in Hannover) wo bleiben diese und das

sogar Deutsche. Man kann deshalb sagen, solange die Christenverfolgungen

weitergehen und gesteuerte Zuwanderung aus moslimischen Ländern unseren

Staat destabilisieren, "Passt der Islam nicht zu Deutschland".

Vor allem muss sich der Islam modernisieren und weg von der Agressivität

und Gewaltauslegungen, sowie auch die Einzelattentäter aus dem islamischen

Kreis kommen, "Passt der Islam nicht zu Deutschland".

