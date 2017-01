Ergänzung zu "Passt der Islam zu Deutschland".

Man kann nicht nur die Frage stellen "Passt der Islam zu Deutschland". Man muß

anders formulieren " Passt das Christentum zum Islam". Jetzt sieht die Situation

ganz anders aus.

In den moslimischen Ländern gibt es keine Religionsfreiheit, dies läßt der Koran

nicht zu. Die Christen sind laufenden Repräsalien ausgesetzt, wie z.B die Kopfsteuer usw. Führen wir doch auch die Kopfsteuer für Muslime ein. Es werden

Kirchen niedergebrannt und die Christen getötet. Nach dem Koran sind Christen

Ungläubige, die bis zum Tot bekämpft werden müssen. In den muslimischen

Ländern ist Staat gleich Religion oder Religion gleich Staat und es gibt keine

Demokratie, die läßt der Koran auch nicht zu.

Durch die Religionskriege in Europa hat sich der Staat von der Kirche getrennt

und sind nun zwei Institutionen. Solange Staat, Religion und Justiz in den mus-

limischen Ländern nicht getrennt sind, sowie auch der Koran der neuen Zeit

nicht angepaßt, also reformiert wird. gibt es in den muslimischen Ländern keine

Religionsfreiheit und die Christen werden weiter verfolgt.

Die muslimischen Flüchtlinge können doch in die arabischen Länder, z.B. Saudi-

Arabien, Iran, Emirate usw. flüchten. Sie haben dort den Vorteil, sie bleiben im

muslimischen Kulturkreis, können ihre Religion voll ausleben und hätten auch

sprachlich keinen Nachteil. Auch sind diese Länder wirtschaftlich noch besser gestellt wie Europa.

Es kann festgestellt werden, das der "Islam nicht nach Deutschland passt" und

das "Christentum nicht zum Islam passt".

