Märchenhaftes Konzert

Mit Musik von der Wiener Klassik bis zu Film- und Musicalmelodien werden wir Sie in Ihrer Fantasie in einer magischen Reise durch Legenden, Sagen und Märchen führen.

Sie begleiten Hänsel und Gretel, gehen mit Orpheus in die Unterwelt, besuchen den Schwanensee und hören die Zauberflöte. Aschenbrödel werden Sie treffen und die schöne Belle, die Ihren verwunschenen Prinzen erlöst. Wir lassen Sie über den Regenbogen schauen und an Dornröschens Brautfahrt teilnehmen.In einer märchenhaften Stunde spielt für Sie das Akkordeonorchester Schneeren und das Akkordeonensemble Schneeren unter der Leitung von Klaus Strangfeld.Sie können uns am Samstag, den 12. November 2016, um 17:00 Uhr in Groß Munzel in der Kirche St. Michaelis hören. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Der Eintritt ist frei.