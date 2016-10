Bunte Klänge gegen den "Herbst-Blues"

Der Herbst ist da und er zeigt sich in diesen Tagen von seiner nasskalten Seite. Grau in allen Schattierungen dominiert beim Blick aus dem Fenster. Doch die DRUM-Piraten aus Kirchdorf und umzu haben ein gutes Rezept, dieser Tristesse zu entkommen. Dazu treffen sie sich am Samstag "an Bord der Arche" (Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Kirche) in Kirchdorf und werden mit bunten Trommelklängen und gemeinsamen Spaß dem "Herbst-Blues" keine Chance geben. Von "Käpt'n" Carsten Voß war zu erfahren, dass ein neuer Song auf die kleinen Seeräuber auf Trommelkurs wartet. Mehr wollte er aber noch nicht verraten ...



Natürlich freuen sie sich auch sehr, neue Piraten an Bord begrüßen zu können, denn das Mitmachen ist denkbar einfach:

Einmal im Monat sind herzlich alle Kinder von 4 − 12 Jahren eingeladen, die gerne auch als Piraten kostümiert und geschminkt kommen können. Die kleinen Seeräuber legen um 12:00 Uhr ab und machen – je nach Wind – um ca. 13:30 Uhr im Heimathafen wieder fest.

− Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

− Instrumente sind in begrenzter Zahl vorhanden.

Natürlich stärken sich die Piraten beim gemeinsamen

„Piratenschmaus“.



Die Teilnahme ist kostenlos –

um Spenden zum Erhalt der Gruppe wird gebeten.



Wo?

„Arche“ (Gemeindehaus Heilig-Kreuz-Kirche) in Kirchdorf,

Landstraße 79, 30890 Barsinghausen



***

Probentermine 2016:

• 22. Oktober

• 05. November

• 19. November

=> 12:00 - 13:30 Uhr.

(Änderungen vorbehalten!)



weitere Infos: www.drumpiraten-kirchdorf.de

oder telefonisch bei Brigitte Schreiber:

Tel.: (05105) 8 21 41