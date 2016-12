herzfressmonster

Schon vier Jahre......

Mein liebes herzfressmonster kannst Du mir verzeihen... Verwechslungen und andere nicht sehr amüsante Dinge... eine Bilderserie gewidmet...

zu sehen 2017.in der Zeit - wennigser KUNSTSPUR



Im Garten sitzen

die Nähe geniessen

ein Hauch von dir

wenn auch noch so klein

Sehnsucht

tränen fliessen

es ist so kalt

keine Wärme in Sicht

.............

ein wenig Stärke

ein kleiner funken

schwebt

.........

Hoffnung.

tief im Herzen

