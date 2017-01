Der Dorftrottel - Es gibt ihn überall

Ein bestreben von Lutz war es Frauen kennen zu lernen, was ihm aufgrund der Physis erst einmal nicht allzu schwer fiel. Doch seine mangelnde Intelligenz machte diese Versuche stets zunichte. Einflüsterungen von Außenstehenden brachten Lutz auf kuriose Ideen, so war er der festen Überzeugung, Frauen bevorzugen Malocher. Also traf man ihn Abends frisch geduscht, rasiert und in Zimmermannskleidung in der Stammkneipe an, auf der Nase eine Brille mit Fensterglas. Es hatte ihm jemand erzählt, eine Brille würde ihn intelligenter wirken lassen.Lutz war Gelegenheitsarbeiter und wurde gern mal engagiert, wenn in den Ortsansässigen Firmen Not am Mann herrschte. So auch eines Tages von einem Handwerksbetrieb. Nach drei Tagen beschwerte er sich bei seinem Chef, dass ein ebenfalls auf Zeit beschäftigter Kollege 11 Mark Arbeitslohn die Stunde erhielt, er selbst aber nur 10 Mark. Lutz verlangte Gerechtigkeit, er wolle für die gleiche Arbeit genauso viel verdienen wie sein Kamerad. Kurzerhand wurden die zwei Protagonisten ins Büro gebeten und als sie wieder heraus traten, bekamen beide denselben Lohn ... nämlich Lutzens 10 Mark.