Piratenabenteuer in der "Arche"

Am kommenden Samstag (04.02.) geht es in der "Arche" (Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Kirche) wieder hoch her, denn die DRUM-Piraten trommeln, singen und tanzen, was das Zeug hält. Geschichten vom legendären Piratenkapitän Klaus Störtebeker, dem alten Seebären "Mighty Quinn", oder dem seekranken Bordhuhn "Skinny Minnie" werden ab 12 Uhr über die Planken geschickt.



"Bevor wir uns im März in neue Gewässer vorwagen, denn das wird ein ganz besonderer Törn werden, kramen wir im Februar nochmal kräftig in unserem Musikschatz", so verriet "Käpt'n" Carsten Voß schon einmal vorab. "Wir wollen unseren "Quitjes", also Piraten, die neu an Bord sind, die Gelegenheit geben, unsere Songs kennenzulernen, bevor wir gemeinsam auf große Fahrt gehen", so fügte Voß augenzwinkernd fort. Ein bunter Spaß gegen das trübe Grau des Wetters wird's garantiert ...



***



Natürlich freuen sich "die kleinen Seeräuber auf Trommelkurs" sehr, neue Piraten an Bord begrüßen zu können, denn das Mitmachen ist denkbar einfach:

Einmal im Monat sind herzlich alle Kinder von 4 − 12 Jahren eingeladen, die gerne auch als Piraten kostümiert und geschminkt kommen können. Die kleinen Seeräuber legen um 12:00 Uhr ab und machen – je nach Wind – um ca. 13:30 Uhr im Heimathafen wieder fest.

− Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

− Instrumente sind in begrenzter Zahl vorhanden.

Natürlich stärken sich die Piraten beim gemeinsamen

„Piratenschmaus“.



Die Teilnahme ist kostenlos –

um Spenden zum Erhalt der Gruppe wird gebeten.



Wo?

„Arche“ (Gemeindehaus Heilig-Kreuz-Kirche) in Kirchdorf,

Landstraße 79, 30890 Barsinghausen



***

Probentermine 2017:

• 11. März

• 01. April

• 29. April

• 20. Mai

• 10. Juni

• 20. August

• 23. September

• 07. Oktober

• 04. November

• 25. November

=> 12:00 - 13:30 Uhr.

(Änderungen vorbehalten!)



weitere Infos: www.drumpiraten-kirchdorf.de

oder telefonisch bei Brigitte Schreiber:

Tel.: (05105) 8 21 41