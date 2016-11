Mit der roten Nase in der "Arche" - Extra-Törn bei den DRUM-Piraten

Der erste Schnee lag schon in der Region auf den Straßen und die Adventzeit kommt unweigerlich näher. Grund genug für die DRUM-Piraten aus Kirchdorf und umzu, sich auf diese schöne Zeit musikalisch vorzubereiten. Neben der "Weihnachtsbäckerei" und klingenden Glöckchen wird's diesmal auch "tierisch", wenn Rudolf mit der roten Nase durch die "Arche" rockt.



"Diesmal ist auch die Brücke des Piratenschiffs vollständig besetzt", versprach "Käpt'n" Carsten Voß, der in der letzten Woche krankheitsbedingt passen musste. Da die kleinen Freibeuter trotzdem so engagiert bei der Sache waren, habe man sich kurzfristig entschlossen, einen Extra-Törn einzuschieben. Voß:"So ergibt sich auch die Gelegenheit, mit oder ohne rote Nase bei den DRUM-Piraten reinzuschnuppern."



Natürlich freuen sich "die kleinen Seeräuber auf Trommelkurs" sehr, neue Piraten an Bord begrüßen zu können, denn das Mitmachen ist denkbar einfach:

Einmal im Monat sind herzlich alle Kinder von 4 − 12 Jahren eingeladen, die gerne auch als Piraten kostümiert und geschminkt kommen können. Die kleinen Seeräuber legen um 12:00 Uhr ab und machen – je nach Wind – um ca. 13:30 Uhr im Heimathafen wieder fest.

− Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

− Instrumente sind in begrenzter Zahl vorhanden.

Natürlich stärken sich die Piraten beim gemeinsamen

„Piratenschmaus“.



Die Teilnahme ist kostenlos –

um Spenden zum Erhalt der Gruppe wird gebeten.



Wo?

„Arche“ (Gemeindehaus Heilig-Kreuz-Kirche) in Kirchdorf,

Landstraße 79, 30890 Barsinghausen



***

Nur noch ein Probentermin 2016:

• 19. November

=> 12:00 - 13:30 Uhr.

(Änderungen vorbehalten!)



weitere Infos: www.drumpiraten-kirchdorf.de

oder telefonisch bei Brigitte Schreiber:

Tel.: (05105) 8 21 41