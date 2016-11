Klarschiff für die letzten "Kaperfahrten" des Jahres

Zum letzten Mal in diesem Jahr treffen sich die DRUM-Piraten in der "Arche" (Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Kirche) in Kirchdorf, um ihrem Adventsprogramm den letzten Schliff zu verpassen. Am Samstag, den 19. November hissen "die kleinen Seeräuber auf Trommelkurs" ab 12 Uhr ihr Segel und erleben musikalisch lustige maritime Geschichten, aber auch adventliche Songs aus allen Teilen der Welt.



Bereits am 26. November "entern" die DRUM-Piraten ab 15:30 Uhr dann das Adventscafe der Mariengemeinde in Barsinghausen und werden dort einige Stücke erstmals vor Publikum zur Aufführung bringen. Eine Woche später, am 3. Dezember, geht es dann nochmal auf dem Barsinghäuser Thie rund, wenn die Trommeln der 4-10jährigen Freibeuter ab 15 Uhr bis 16 Uhr im Weihnachtsdorf erklingen.



***

Natürlich freuen sich "die kleinen Seeräuber auf Trommelkurs" sehr, neue Piraten an Bord begrüßen zu können, denn das Mitmachen ist denkbar einfach:

Einmal im Monat sind herzlich alle Kinder von 4 − 12 Jahren eingeladen, die gerne auch als Piraten kostümiert und geschminkt kommen können. Die kleinen Seeräuber legen um 12:00 Uhr ab und machen – je nach Wind – um ca. 13:30 Uhr im Heimathafen wieder fest.

− Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

− Instrumente sind in begrenzter Zahl vorhanden.

Natürlich stärken sich die Piraten beim gemeinsamen

„Piratenschmaus“.



Die Teilnahme ist kostenlos –

um Spenden zum Erhalt der Gruppe wird gebeten.



***

"Moin, moin!" heißt es wieder 2017:

• 14. Januar

(weitere Termine folgen in Kürze!)

=> 12:00 - 13:30 Uhr.

(Änderungen vorbehalten!)



weitere Infos: www.drumpiraten-kirchdorf.de

oder telefonisch bei Brigitte Schreiber:

Tel.: (05105) 8 21 41