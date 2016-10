Herbstzauber bei der Hobbykunst Ausstellung„Kreativ & Schön“ in der Petrusgemeinde

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Auch in diesem Herbst verzaubern am 15.10.2016 über 30 Hobbykünstler von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit ihrem breit gefächerten Angebot an Schönem, Kreativem, Fantasievollem und auch Schmackhaftem die Besucher der Hobbykunst Ausstellung „Kreativ und Schön“ in den Räumen der Petrusgemeinde Barsinghausen, Langenäcker 40.

Die Kunsthandwerker präsentieren liebevoll hergestellte Unikate für Tisch und Einrichtung, Glas- und Mosaikarbeiten, Dekorationen aus Holz, Schmuck, duftende Seifen, mit viel Liebe zum Detail hergestellte Geschenkideen, leckere Liköre, Marmeladen und vorweihnachtliche Dekoartikel. Auch wollige Strickwaren und modische Kleidung für starke Frauen haben die Künstler zum Schauen und Kaufen dabei.

Für das leibliche Wohl hält das Team der Kaffeestube eine große Auswahl an leckeren, hausgebackenen Kuchen bereit, für den kleinen Hunger gibt es leckere Suppe und Bockwurst mit Kartoffelsalat.



Der Eintritt ist frei.