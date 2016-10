Doppelter Piraten-Spaß im November

Wenn es draußen ungemütlich wird, ist es höchste Zeit, "die Schotten dicht zu machen" und eine bunte Piratenparty unter Deck zu feiern. Gleich zwei Mal im November treffen sich die DRUM-Piraten aus Kirchdorf und umzu in der "Arche"

(Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Kirche) und schlagen ihre Trommeln zu spannenden und lustigen maritimen Geschichten. Im Fernglas haben sie dabei natürlich auch ihre "Kaperfahrten" im Dezember fest im Blick ...



Natürlich freuen sie sich auch sehr, neue Piraten an Bord begrüßen zu können, denn das Mitmachen ist denkbar einfach:

Einmal im Monat sind herzlich alle Kinder von 4 − 12 Jahren eingeladen, die gerne auch als Piraten kostümiert und geschminkt kommen können. Die kleinen Seeräuber legen um 12:00 Uhr ab und machen – je nach Wind – um ca. 13:30 Uhr im Heimathafen wieder fest.

− Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

− Instrumente sind in begrenzter Zahl vorhanden.

Natürlich stärken sich die Piraten beim gemeinsamen

„Piratenschmaus“.



Die Teilnahme ist kostenlos –

um Spenden zum Erhalt der Gruppe wird gebeten.



Wo?

„Arche“ (Gemeindehaus Heilig-Kreuz-Kirche) in Kirchdorf,

Landstraße 79, 30890 Barsinghausen



***

Nur noch ein Probentermin 2016:

• 19. November

=> 12:00 - 13:30 Uhr.

(Änderungen vorbehalten!)



weitere Infos: www.drumpiraten-kirchdorf.de

oder telefonisch bei Brigitte Schreiber:

Tel.: (05105) 8 21 41