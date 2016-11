Anker lichten und Segel setzen zum Advent in der Mariengemeinde

Barsinghausen : Mariensaal |

Auch in diesem Jahr nehmen die Eltern des Kindergartens "Marienkäfer" den ersten Advent wieder zum Anlass, schon einmal ordentlich in der Weihnachtsbäckerei zu rühren und laden zur Adventsstube in den Mariensaal ein. Am 26. und 27. November werden von 14:00 - 18:00 Uhr Torten und andere Leckereien angeboten und bieten auch Möglichkeit zum gemütlichen Klönschnack.



Am Samstag wird's zudem musikalisch und es weht eine frische Brise durch den Saal, denn die DRUM-Piraten öffnen ihren Musikschatz und erzählen von maritimen Abenteuern. Zum ersten Mal bringen sie dabei ihr Adventsprogramm zu Gehör, gespickt mit adventlichen Liedern aus aller Welt. Um 15:30 Uhr werden die 4-10jährigen "Seeräuber auf Trommelkurs" ihren Anker lichten und die kleinen und großen Gäste zum Mitmachen animieren. Natürlich wird dabei auch die "Weihnachtsbäckerei" nicht fehlen ...



***

Der adventliche Törn geht für die DRUM-Piraten bereits in der kommenden Woche weiter:

Am Samstag, den 3. Dezember spielen sie ab 15:00-16:00 Uhr im "Weihnachtsdorf Barsinghausen" auf dem Thie.



Infos zu den DRUM-Piraten: www.drumpiraten-kirchdorf.de