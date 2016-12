Barsinghausen : Petrusgemeinde |

....so lautet das Thema unserer letzten Veranstaltung von Petrus Miteinander in diesem Jahr.

Wir treffen uns am 15.12.2016 um 19:00 Uhr in der Petrusgemeinde um in gemütlicher Runde bei Kerzenschein, Gedichten, Geschichten und Weihnachtsliedern einen entspannten Adventsabend zu genießen.

Der Eintritt ist frei