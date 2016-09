,,Backe, Backe Kuchen einmal anders!" Thema: Afrikas wilde Tiere

Auszug aus dem Flyer:14. Internationale Sandskulpturenfestival I Sondervig 2016Das Publikum wird auf eine Safari in Afrika eingeladen, wo die atemberaubende Landschaft und die wilden Tiere der Savanne hautnah in ihrem Element erlebt werden können. 12.000 Tonnen Sand von der dänischen Westküste werden zu einem eindrucksvollen Einblick in Afrikas Tierwelt verwandelt, wo alles von Kenias hungrigen Löwen, bis Namibias lauernden Leoparden und trabenden Elefantenherden in Botswana zum Leben erweckt werden.38 der weltweit anerkannten Sandskulpteure haben die Aufgabe zugeordnet bekommen, den Afrikanischen Kontinent zu reflektieren, in Form von intensiven Einzelskulpuren, samt einer 200 Meter langen und 7 Meter hohen Skulpturwand, die in den letzen Jahren die ganz grosse Hauptattraktion des Festivalplatzes gewesen ist. In 2015 besuchten mehr als 120.000 Besucher aus dem In- und Ausland die 13. Veranstaltung des Sandskulpurenfestivals.Für das Publikum geöffnet:Vom 1. September -25. Oktober von 10 - 17 Uhr.Für die schönsten Fotos bin ich einen Tag später noch einmal hingefahren, weil dann, ab 14 Uhr, die Sonne auf die ganze Wand geschienen hat und ich auch näher an die Wand getreten bin. Der Regen und auch Wind kann der Wand nichts an haben.