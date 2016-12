Schwäbisches Donautal startet in die neue Messesaison

Das Schwäbische Donautal ist mittlerweile seit über zehn Jahren Daueraussteller auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart. „Die CMT ist für uns ein schöner Pflichttermin im Messekalender und ein besonderes Highlight zum Jahresauftakt“, so Angelika Tittl vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv, das die Gemeinschaftspräsentation organisiert. Die Urlaubsmesse lockt jährlich rund 200.000 Besucher aus ganz Süddeutschland auf das Messe-Gelände. Am ersten Wochenende präsentieren sich die Landkreise Dillingen und Günzburg auf der zweitägigen Sonderschau „Fahrrad- und ErlebnisReisen mit Wandern“. „Da erwarten wir besonders viele Besucher, denn das Interesse an den Themen Radfahren und Wandern ist ungebrochen hoch“, so Angelika Tittl weiter. Auch das Schwäbische Donautal nutzt diesen Trend. „Der Großraum Stuttgart ist eines unserer wichtigsten Einzugsgebiete.“ Die Region dort zu präsentieren, sieht Tittl als besondere Chance. „Denn wir wollen unsere baden-württembergischen Nachbarn motivieren, die Natur und sich selbst bewusst im nahen Schwäbischen Donautal neu zu entdecken.“Eine ausgezeichnete Gelegenheit dazu bietet in diesem Jahr wieder der Donautal-Radelspaß, der am 03. September rund um Neuburg a.d. Kammel stattfindet. Dort werden rund um den Zentralveranstaltungsort abwechslungsreiche Radrundstrecken entlang von Kammel, Mindel und Günz ausgeschildert, die an diesem Tag für den Verkehr gesperrt sind. Und genau diese Streckenführung können CMT-Besucher erstmals auf einer Übersichtskarte betrachten. Entweder um sich ihre Lieblingsstrecke auszusuchen oder einfach nur inspirieren und anregen zu lassen. Der Premium-Radweg DonauTäler, der voraussichtlich Ende Januar vom ADFC mit 4 Sternen ausgezeichnet wird und quer durchs Schwäbische Donautal führt, wird ebenfalls erstmals auf der CMT präsentiert. Weitere neue Produkte wie die „Natur-Gucker-Betriebe“ und „die brenz – Fluss der Zeit“ haben in Stuttgart ebenfalls Messepremiere. Wanderfreunde dürfen sich auf das Wanderkarten-Set der Donautal Panoramawege im Dillinger Land freuen, dass im vergangenen Herbst komplettiert wurde. „Wer also mehr dazu wissen will, sollte unseren Stand in Halle 9 besuchen“, empfiehlt Angelika Tittl, „das Messeteam freut sich auf Sie“.Zusätzlich präsentiert das Team Tourismus von Donautal-Aktiv das touristische Angebot aus dem Dillinger Land und den Donautal-Radelspaß an allen neun Messetagen in Halle 6 unter dem Dach der Schwäbischen Alb. Zahlreiche Tagesausflügler und Reisegruppen nutzen die Gelegenheit, sich auf der CMT über aktuelle Angebote zu informieren. Die Messe beginnt am 14. Januar und hat täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Wer keine Zeit für einen Messebesuch hat, kann die Rad- und Wanderkarten kostenlos unter Tel. 07325-951957 und tourismus@donautal-aktiv.de bestellen.

Nur wenige Tage später reist das Messeteam weiter nach Zürich, um dort dem Schweizer Publikum die Vorzüge des Schwäbischen Donautals zu präsentieren. Am Gemeinschaftsstand der beiden Tourismusorganisationen aus Günzburg und Dillingen können sich die Eidgenossen über die attraktiven Freizeitmöglichkeiten informieren.