DRK Eisdorf lädt zur traditionellen Weihnachtsfeier am 30. November ein

Eisdorf (kip) Vorsitzende Karin Köhler lädt alle Mitglieder des DRK Eisdorf zur gemütlichen Weihnachtsfeier am Mittwoch, 30. November, 15 Uhr, ins Kirchenhaus herzlich ein. Wie in den Vorjahren soll bei Kaffee und Kuchen Rückblick auf das zurückliegende Jahr gehalten werden. Zugleich will das DRK Eisdorf auf eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit alle Mitglieder mit ihren Familien einstimmen.

