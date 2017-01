Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Windhausen am 17. Januar

Windhausen: Feuerwehrhaus | Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Windhausen am 17. Januar



Windhausen (kip) Jugendfeuerwehrwart Christian Lau hat alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Eltern zur Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr am Dienstag, 17. Januar, 17.30 uhr, im Feuerwehrhaus Windhausen, An der Mühlenwiese, eingeladen. Die Tagesordnung sieht nach der Begrüßung Grußworte der Gäste, Berichte des Jugendwartes und des Jugendsprechers, Wahlen des Jugendsprechers und seines Stellvertreters, des Schriftwartes und seines Stellvertreters sowie Ehrungen vor.

