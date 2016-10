Monatlicher Hula-Workshop in Bad Sobernheim

E komo mai!Mit Barbara Pulamahau'oli Schmitt reisen Sie im Herzen nach Hawai'i, vergessen den Alltag und lassen sich von der Anmut des Hula-Tanzes verzaubern.In meinen Unterrichtstunden steht die Freude am Tanz und der Musik, und vor allem der ALOHA-Spirit an erster Stelle.Diese Workshops sind geeignet für alle, die Hula tanzen möchten, jedoch nicht regelmäßig wöchentlich kommen können. Die Tänze werden von Zeit zu Zeit wiederholt, so dass Gelegenheit gegeben ist, Gelerntes aufzufrischen. Basic-Einheiten, in denen wir Grundschritte üben, werden eingebaut.Ihr Beitrag sind 70,- €Wir tanzen barfuß oder in Socken, in bequemer Kleidung oder falls vorhanden, mit Pareo oder Hula-Rock.