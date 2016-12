Endlich mal wieder ein Rotkehlchen.

Die Rotkehlchen sind sowieso scheuer als die anderen Vögel an der Futterstelle. Auch die sonst so frechen Spatzen sind bei der kleinsten Bewegung hinter der Fensterscheibe weg, die Meisen sind da schon viel gelassener.Leider gibt meine neue Kamera nicht mehr soviel her wie die alte, daher sind die Bilder nicht sooo geworden, wie ich es gern hätte. :-(