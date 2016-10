Bärenstark, dieser Bärenpark

Angefangen hatte das ganze als kleiner Tiergarten und entwickelte sich weiter zu einer Art Auffangstation für verletzte Tiere. Eine Zeit lang wurde sogar eine Bärenzucht betrieben, da niedliche kleine Bärenbabys ja auch Besucher heranziehen.Nach der Wende wurde der Tierpark aufgrund starker Einnahmeverluste öffentlich ausgeschrieben und so entstand - mit Unterstützung des Deutchen Tierhilfswerkes - die Idee des Alternativen Bärenparkes.Heute beherbergt der cirka 40-tausend Qaudratmeter große Park Bären und Wölfe auf einer schönen großen Freifläche, Waschbären sowie in einem begehbaren Extra-Gehege diverse Haustierrassen ( z. B. Barthühner ) sowie in einer Voliere ( ebenfalls begehbar ) verschiedene Schwarmvögel, wie etwa Wellensittiche und Nymphensittiche.Desweiteren finden dort auch übers Jahr immer wieder verschiedene Veranstaltungen / Aktionen statt, z. B.Mehr Infos: