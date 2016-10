in Rinde geschnitzte Liebesschwüre,wie Schmetterlingsflügel so feenzart.Träume in dunkler Nacht bewahrt.Meine Haut von der Sonne berührt,meine Seele vom Zauber der Farben verführt.Windhauch, flüsternd wie ein einsames Lied,das mich unaufhaltsam zu Dir zieht.( Simone Moewesaus: "Seelen-Zeiten" )