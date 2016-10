TuS 1849 Clausthal – Zellerfeld startete bei den Bezirkssprintmeisterschaften in Goslar

Los ging es mit der 4 x 50m Lagenstaffel.Hier erschwammen sich Tim Rebentisch, Nick Näther, Jesper Torben Sievers und Pieris Sourkounis , in der Zeit von 1:54,98 min. , in der„ offenen Staffelwertung“, den 3. Platz.Tim Rebentisch (00) gewann über die 50m Rücken den Bezirksmeistertitel in der offenen Wertung mit neuer Bestzeit von 27,9 Sekunden. Das war schon ein Knaller. Zusätzlich wurde er 3ter über 100m Lagen und siegte 3mal in seiner Jahrgangswertung.Nick Näther (00) wurde über 50m Brust 2ter in der offenen Wertung ebenfalls mit neuer Bestzeit von 30,5 Sekunden.In der Jahrgangswertung siegte er über 50m Brust sowie über 50m Freistil. Den Vizetitel gewann Nick über die Strecken, 50m Scmetterling, 50m Rücken und 100m Lagen..Somit haben sich Tim Rebentisch und Nick Näther alle Titel im Jahrgang 2000 unter sich aufgeteilt.Fabian Lüken (03) gelang das Kunststück sich in allen 5 Disziplinen für die jeweiligen Jugendfinals zu qualifizieren über 50m Freistil war sogar ein Ausschwimmen um den letzten Finalplatzt nötig. Am Ende wurde er 3-mal Zweiter und einmal 3ter der Jahrgangswertung und sicherte sich Platz 2 im Jugendfinale über 50m Brust.Natalie Schreyer (01) gewann mit super Zeit Gold über 50m Rücken und belegte Platz 4 im Finale über diese Strecke zusätzlich gewann sie Silber über 100m Lagen.Anne Prowald schwamm über 50m Brust zum Jahrgangstitel und einem sehr guten Platz 5 im offenen Finale.In der Jahrgangswertung erfolgreich waren Fiona Lüken (08) mit 2xGold und 1x Silber; Salome Ropeter (06) 1Gold, 2Silber; Luca-Sophie Zirbus (02) 2Silber 2Bronze, Pieris Sourkounis (99) 2Silber, 2Bronze; Sophia Pfeil (03) 2Silber, Merle Dröttboom (97) 1Silber, 3Bronze; Jesper T. Sievers (02) 1Silber, 1B; Sandra Näther (96) 1Silber; Esther Schwindt (00) 1Bronze.Amelie Prowald und Sarah Reschofsky gewann zwar keine Medaillen erreichten aber die Jugendfinals der Mädchen 2004 und jünger.Ebenfalls ambitioniert am Start waren Johannes W. Abel, Jan Karpenstein, Amelie Klich, Paul-Finley Krause, Anna Rebentisch, Laura Schwarz, Emilie Schwindt, Wenjie Si, Jessica Sielaff, Antonia Träger, Mareike Trenkner und Noa Pauline Zirbus.Wir haben in den Jahrgangswertungen 40 Medaillen gewonnen mehr haben nur Braunschweig und Göttingen. In der offenen Wertung haben wir 4 Podest Plätze und wir waren in fast jedem Finallauf vertreten. Damit sind wir sehr zufrieden.