Am vergangenen Wochenende (11.12.2016) veranstaltete dieunter anderem in der Bad Lauterberger KGS Sporthalle ein D-JugendturnierZwölf Mannschaften traten zunächst in zwei Gruppen gegeneinander an, um die Endrunde zu erreichen. Inspielte derund dieDiesetzte sich ausundzusammen.Die ersten beiden Teams jeder Gruppe zogen ins Halbfinale ein.Hier einige Bilder der Gruppenspiele: