Termine Haus & Grund 2017

Interessierte und neue Mitglieder willkommen



Der Verein Haus & Grund Bad Lauterberg hat die Termine für 2017 geplant und startet bereits in der kommenden Woche mit seiner ersten Veranstaltung: Am Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr im Hotel Riemann hält Malermeister und Energieberater Oliver Eckstein einen Vortrag über richtiges Lüften, Schimmel, neue Dämmstoffe und höhere Anforderungen.



Am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr wird Schornsteinfegermeister Gerold Hoffmann im Hotel Glockenturm in St. Andreasberg über Sicherheit der Feuerungsanlagen, Energieeinsparungen und neuen Labels bei alten Heizungsanlagen berichten.



Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet am Donnerstag, 4. Mai, in der Gaststätte Goldene Aue statt. Auch der Landesverbandsvorsitzende wird dazu erwartet und über das Thema „Neue Auflagen für Hausbesitzer“ referieren.



Am Samstag, 17. Juni, starten Mitglieder und Interessierte zu einer Tagesfahrt nach Würzburg und am Freitag, 11. August, wird um 18 Uhr zum Bismarckturm gewandert. Auch ein Fahrdienst wird ab der Schulstraße eingerichtet. Ab 19 Uhr warten oben ein Referat von Rechtsanwalt Andreas Körner zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung“ und im Anschluss wird gegrillt.



Der Freitag, 20. Oktober, steht ganz im Zeichen der Feuerwehr. Denn die wird ab 19 Uhr besichtigt. Am Donnerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr bildet die Weihnachtsfeier im Restaurant Jägerstuben den Abschluss des Vereinsjahres. „Interessierte und eventuelle neue Mitglieder, die sich erst einmal informieren möchten, sind bei den Treffen herzlich willkommen“, erklären der Vorsitzende Eike Röger und sein Stellvertreter Andreas Körner.



Weiterhin bietet Haus & Grund Bad Lauterberg für Vereinsmitglieder zu jeder Zeit nach Vereinbarung kostenlose vorprozessuale Beratung in Haus- und Grundangelegenheiten durch den Vereinsjustiziar Rechtsanwalt Andreas Körner, Ahnstr. 1 in Bad Lauterberg Tel. 05524/999000. Bei Fragen zum Verein stehen auch Eike Röger unter Tel. 05524/2859 und Schatzmeister Wolfgang Meyer, Tel. 05524/1538, zur Verfügung.

