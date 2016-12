Höchste Eisenbahn für den Südharz - Jahresrückblick 2016 und Ausblick auf 2017

Nachdem für unsin der Südharzregion im Jahr 2015 und 2016 die Streckensperrungen und Ersatzverkehre wenigstens eine sanierte Strecke brachten,kam es zwischenzeitlich zuohne weiteren Nutzen für uns Südharzer:weil die Fernverkehre die bestellten Nahverkehrstrassen zwischen Göttingen und Northeim wegen Sanierung der Schnellfahrstrecke benötigten.Hier wurden mit aller Selbstverständlichkeit reservierte Trassen vom Nahverkehr auf den Fernverkehr aufderverlegt.So war auch das Jahr 2016 für Pendler in Richtung Göttingen ein weiteres hartes Jahr mit vielen Geduldsproben.Aber auch die ehemalige Kreisstadt Osterode war aufgrund der vielen Zugausfälle und Verspätungenvon Braunschweig und Herzberg aus zu erreichen.Insgesamt sind wir vom einemweit entfernt.Bei der LNVG wurden unsere Hinweise zwar konstruktiv entgegengenommen … aber das war es dann auch schon!Auch bei anderen LNVG-Themenbereichen kommen wir über einen Stillstandin Südniedersachsen nicht hinaus.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Wir erhielten dieses Jahr viele Verbesserungsvorschläge bzw. Klagen zum ÖPNV,dessen ursächliche Verantwortung bei derliegt.Ebenso lethargisch zeigt sich die LNVG bei der Weiterentwicklung des Niedersachsentarifs.Dieser endet immer nochdem Harz.Die bekannten Tourismusziele, wie z.B. Braunlage, Bad Lauterberg, Bad Grundsind nicht mit Niedersachsentarif erreichbarDie LNVG wird ihrem Sloganim Südharz immer weniger gerecht.Hier fordern wir von der LNVG, dass sie sich endlich mehr um das südliche Niedersachsen kümmert, und nicht nur die ohnehin schon überteuerten VSN- Tarife durchwinkt und zum Fahrplanwechsel ein paar Züge verschiebt!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1. Die Arbeit der Initiative „Ein Harz“ mit ihrer Arbeitsgemeinschaft „Verkehrsinfrastruktur“ zur Einführung eines Urlaubertickets im gesamten Harz nimmt Formen an.2. Die passenden Flyer zur Anreise in den Harz hat die Initiative als Download vorab schon einmal zur Verfügung gestellt.1. Kritischeüber den verspätungsanfälligen Betriebsablaufs auf der Süd-Westharzstrecke2. Wie geht es mit demdes gewählten-für 5 € aus dem Harz in die neue Kreisstadt Göttingen zu fahren- weiter?3. Wird der aktualisierte Nahverkehrsplan in Südniedersachsen umgesetzt?4. Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Harzer-Urlauber-Tickets (HATIX)5. Welche Ergebnisse bringt der „EcoBus“?Wir bitten auch im nächsten Jahr um Ihre Unterstützung!