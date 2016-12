Haus & Grund Bad Lauterberg beendet diesjährige Vereinsarbeit mit einem gut besuchten weihnachtlichen Stammtisch

Vorläufiges Programm für 2017 vorgestellt

Mit einemim Gasthausbeendeteseine diesjährige Vereinsarbeit. Umrahmt wurde die von über 60 Vereinsmitgliedern besuchte Veranstaltung, wie auch schon in den Vorjahren mit zahlreichenundvon den Mädchen desunter der Leitung der Gleichstellungsbeauftragtenund der BetreuerinIn einem kurzenberichtete der Vereinsvorsitzendedasfür den höchsten relativen Mitgliederzuwachs im Jahr 2015 unter mehr als 900 Haus & Grundvereinen alsausgezeichnet wurde. Diewurde auf demin Lüneburg durch denüberreicht. Gewürdigt wurden dabei unter anderem das umfangreichedie, die vorbildliche Vertretung der Interessen der Mitglieder und dieneuer Mitglieder.Dieso Röger, setzte auch im jetzt zu Ende gehenden Jahr fort, wo aktuellgezählt werden. Einen großen Anteil des Erfolges, so Röger abschließend, liegen unter anderem bei derunddurch denDas endgültige Jahresprogramm 2017, so der Vereinsvorsitzende, kann erst nach Festlegung weiterer überregionaler Haus & Grund-Termine, so unter anderem der Bundesverbandsversammlung in Niedersachsen, im Januar bekanntgegeben werden.Vorgesehen sind folgendeStammtisch im Hotel Riemann, Vortrag vonüber Schimmelbildung, richtiges Lüften, neuartige Dämmstoffe, Wärmedämmung, usw.Stammtisch im “Hotel Glockenberg“ in St. Andreasberg, Vortrag vonüber Sicherheit der Feuerungsanlagen, Kamine, Energiesparmaßnahmen und neue Label auf Heizungskessel.im Restaurant „Goldene Aue“BustagesfahrtStammtisch in derVortrag von Rechtsanwalt Andreas Körner über „anschließend gemütliches Beisammensein mit Grillen u. Salatbüfett.Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg mit Besichtigung des Gerätehauses und Vorstellung der Einsatzfahrzeuge.Weihnachtsstammtisch im Restaurant „Jägerstuben“(Pressesprecher Haus & Grund Bad Lauterberg)