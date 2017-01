673. Newsletter Südharzstrecke - Tarifvielfalt sorgt für Diskussionen um NiedersachsenTicket und Niedersachsentarif (

Süd-Niedersachsen / Harz: Tarifvielfalt sorgt für Diskussionen um NiedersachsenTicket und Niedersachsentarif (Stand: 09.01.2017)

In den vergangenen Tagen sorgtenundder örtlichen Presse für Verwirrung um dasund den Niedersachsentarif.Während daseine Fahrkarte mit Gültigkeit in Niedersachsen -inkl. westlicher Harz-, Bremen und Hamburg ist, erhebt derseit 2013 den Anspruch ein Nahverkehrstarif fürsein.Auf der Homepage dersteht hierzu u.a.: ... Der Niedersachsentarif wurde am 9. Juni 2013 als gemeinsamer Nahverkehrstarif aller hier tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) eingeführt. ....Mit Tarifeinführung besteht das Angebot der Anschlussmobilität in ausgewählten Zielorten .... So kann für diese Zielorte die Fahrkarte für die Weiterfahrt, z.B. mit dem Bus, in einem Kaufvorgang miterworben werden.....Mit einer zielgerichteten Weiterentwicklung des Tarifs, dem Ausbau der Kooperationen und innovativen Vertriebswegen sollen die Effizienz erhöht und die Zahl der Fahrgäste insgesamt gesteigert werden, um auch weiterhin ein attraktives Verkehrsangebot in Niedersachsen zu gewährleisten.Der Anspruch und die Realität des Niedersachsentarifs klaffen insbesondere imweit auseinander: So ist es nach fastimmer noch nicht möglich durchgehende Fahrkarten von Hannover in verschiedenezu lösen.Der Niedersachsentarif endet immer nochdem Harz. Die bekannten Tourismusziele, wie z.B.sind mit dem Niedersachsentarif nicht erreichbar.Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie wenig transparent unsere Tariflandschaft geworden ist. Die Initiativefordert die NITAG auf, den Niedersachsentarif nach 4 Jahren endlich nachzubessern. Der Sprecher der Initiative Burkhard Breme fragt sich: “Auf was will die NITAG noch warten, damit sie ihre selbst gesteckten Ziele umsetzt?".Viele GrüßeBurkhard BremeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail:Internet: