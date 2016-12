668. Newsletter Südharzstrecke - Fahrplanwechsel bringt wenige Verbesserungen

Göttingen: PRO BAHN: Fahrplanwechsel bringt wenige Verbesserungen (Stand: 08.12.2016)

Deram 11. Dezember 2016 bei den Eisenbahnen bringt für Süd-Niedersachsen einige kleine Verbesserungen. Der Fahrgastverbandverweist auf einen neuen Spätzug am Wochenende von Göttingen (ab 0:23h) über Nörten nach Northeim.bedauert aber, dass es nicht gelungen ist, diesen Zug wenigstens bis nach Herzberg zu verlängern, um den Südharz nach derbesser an dasanzubinden, kritisiert der RegionalvorsitzendeZwischenund demverkehrt ab 11. Dezember 2016 nicht mehr die Linie RE1, sondern die Linie RE11 – weit weg von hier, sollte man meinen, aber doch von einiger Bedeutung für Südniedersachsen. Denn mit dem RE11 ist man zukünftig alle 2 Stundenals bisher zwischen Göttingen und dem Ruhrgebiet unterwegs, der Fahrzeitgewinn beträgt immerhin 15 bis 20 Minuten. Leider profitieren die über Bodenfelde oder Kreiensen anreisenden Harzer hiervon noch nicht, denn der RE11 fährt in genau jenen Stunden, in denen dienicht ab Kreiensen undnicht bis Bodenfelde fährt. Dies soll sich aber bald ändern, da in NRW geplant ist, den RE11 im Stundentakt zwischen Paderborn und dem Ruhrgebiet verkehren zu lassen.aus ist Sicht von PRO BAHN, dass die Reisekette Göttingen – Goslar – Halberstadt dadurch verbessert wird, dass der Umstieg in Goslar künftig in beiden Richtungen am selben Bahnsteig erfolgt. Mindestens ebenso wichtig wie der reine Fahrplan ist für den Fahrgastverband die verlässliche Einhaltung des Angebots. Hier hat es im zu Ende gehenden Jahr wegen technischer Mängel an der Strecke massive Probleme rund um Herzberg, Kreiensen und Seesen gegeben.erwartet, dassundendlich wieder zuverlässige Anschlüsse herstellen.Am 14. Dezember 2016 wagt sich ein Wettbewerber auf den Fernverkehrsmarkt.wird täglich mit einem Zug aus Stuttgart kommen und um 10.20 Uhr nach Hannover, Wolfsburg und Berlin fahren. Auf der Rückreise trifft derum 17.42 Uhr in Göttingen ein, um nach Kassel, Fulda, Frankfurt, Heidelberg und Stuttgart weiterzufahren. PRO BAHN-EhrenvorsitzenderAnsonsten heißt es: Warten auf den Jahresfahrplan 2018. Er wird im Fernverkehr einige Änderungen bei den Start- und Zielpunkten der ICE-Züge bringen, imdie Aufnahme des Zugverkehrs zwischenwas wiederum eine deutliche Aufwertung der Achse Göttingen – Northeim – Einbeck im Berufsverkehr bedeutet.