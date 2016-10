Stellungnahme des stellvertretenden BI-Fraktionsvorsitzenden zu den Äußerungen des Bürgermeistervertreters

Es ist bedauerlich, dass man in der gegenwärtigen Situation weiterhin versucht, mitundzu argumentieren, auch wenn dieeine andere Sprache sprechen, soehling, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der BI-Fraktion im Bad Lauterberger Stadtrat.Natürlich war es nur folgerichtig, sich jetzt überGedanken zu machen. Soauch diein unsererAuch bedauerlich, dass nicht der Bürgermeister selbst, sondern seinund Kämmerer, sich zur Sache äußert und argumentiert.Es istdassgegen jegliche Sparmaßnahmen waren, schon gar nicht,Schulden machen zu wollen. So etwas möchte niemand. Von der BI musste nur immer bemängelt werden, dass imein Sparpaket geschnürt wurde, über dessen einzelne Inhalte der Rat dann nicht mehr beraten oder entscheiden konnte, so Behling. Man hat versucht, durch massive Eingriffe in die soziale und öffentliche Infrastruktur der Stadt und ihrer Ortsteile Synergieeffekte zu erwecken, um auf der anderen Seite Prestigeprojekte desBürgermeisters finanzieren zu können. Nun sind die Finanzen "aus demRuder" gelaufen, das Ende der Fahnenstange noch nicht abzusehen,prognostiziert der BI-Politiker. Natürlich ein eklatanter Fall vonMisswirtschaft, auch ohne dem Bürger die unterschiedlichen Kreditformender kommunalen Haushaltswirtschaft erklären zu wollen. Hier sind die 1,5Millionen Euro, beim Bauprojekt Hausbergschule, welche sichauftaten, nur die eine Sache. Am Ende zahlt derdie Zeche. Auch durch weitere, eigentlichvermeidbare Einsparungen, welche nunmehr zu befürchten sind.Sind das dievon denen der Kämmerer spricht? Das ist nicht weiter hinnehmbar. Das musshaben. Verantwortlich ist nun einmal derals gewählter Vertreter der Bürgerschaft, welchem das Vertrauen ausgesprochen wurde. In der letzten Ratssitzung hörte man auch aus anderen Reihen des Rates den sicherlich nicht wortwörtlich zunehmenden Ausspruch:. Also waren esnicht nur die BI-Mitglieder allein, die feststellen mussten, dass wirnunmehr nicht einfach wieder zur politischen Tagesordnung übergehenkönnen. Die BI macht mit ihrem Vorhaben deutlich, dass es auch imInstrumente zurVerantwortungsheranziehung gibt. Es geschieht nicht zum ersten Mal, dassein solcher Antrag auf Abwahl eines Hauptverwaltungsbeamten gestelltwird, erläutert Behling.Dabei sei es unerheblich, denzu wollen. Wichtig sei, den politischen Willen zu bekunden, so nicht weitermachen zu wollen und dies den Bürgerinnen und Bürgern auch rechtzeitig zu vermitteln. Dereiner neuendes Rates ist der dafür am besten geeignete Zeitpunkt. Die BI hofft, auch weitere Ratsleute und Fraktionen überzeugen zu können.stellvertretender Vorsitzender der BI-Fraktion im Rat der Stadt Bad Lauterberg