Schlussstrich ziehen und unverändert weitermachen ?

Es ist schwer sich seit der vergangenen Kommunalwahl einer Diskussion um die Ausgaben nicht bewilligter Haushaltsmittel in Bad Lauterberg zu entziehen

Bad Lauterberg.wie die Großbaustellen um den Stuttgarter Hauptbahnhof, dem neuen Berliner Flughafen oder die Hamburger Elbphilharmonie gäbe es auch anderswo, so versuchte einevon denum die, derund demabzulenken. Jedoch muss eins klar aufgezeigt werden: über deren explodierende Kosten wurde von den VerantwortlichenundDer Unterschied zu Bad Lauterberg besteht darin, über den im Haushaltsplan bewilligten RahmenRatsbeschluss einfach weiter Geld ausgegeben wurde und wird. Warum die wichtigen Informationen über die Kostensteigerungen hier nicht bemerkt bzw. nicht bekanntgegeben wurden, es keinen rechtzeitigen Nachtragshaushalt gab und ob das etwas mit der Kommunalwahl oder doch „nur“ mangelnde Sorgfalt in der Verwaltung zu tun hatte, das wissen wir bis heute nicht.Bei einem Politiker könnte man verstehen, dass er eigene Projekte verfolgt, aber von einemdie WgiR etwas anderes.Auch von derdes Bürgermeisters wurde offensichtlich noch nicht erkannt, dass ihr schlechtes Abschneiden bei der letzten Kommunalwahl Gründe gehabt haben könnte. Da äußert sich der Fraktionsvorsitzende auf einer Parteiveranstaltung in beschönigenden Weise, dassden Antrag gestellt hätten, die Verfahrensabläufe durch die Kommunalaufsicht des Landkreises prüfen zu lassen. Ob er da wohl richtigWie seine Partei sich bei dieser Abstimmung dann verhalten hat, dazu darf er ja - Gott sei Dank?? -nichts sagen. Und so behauptet er weiter, dass der neue Landkreis Göttingen keinen Grund für eingegen den Bürgermeister sehen würde und verbindet das gleich mit der Hoffnung, dass Thema zu beenden und einen Schlussstrich zu ziehen.Der Umstand, dass der Prüfungsantrag des Ratsvorsitzenden scheinbar nicht ganz aussagekräftig ausgefallen sein könnte, hält die. Und vom Tisch ist hier noch lange nichts. Ob und in welcher Weise gegen den Bürgermeister disziplinarisch etwas veranlasst wird, entscheidet ohnehinGöttingen.Falls es diehaben sollte, zumindest diesieht durchaus Gründe für die Annahme, dassgegen die Hauptsatzung der Stadt Bad Lauterberg und gegen haushaltsrechtliche Grundsätze im Zusammenhang mit den Kostenexplosionen rund um die Grundschule, Lutterbergschule und den Rathausumzug vorliegen könnten. Den Versuch, die Dinge jetzt schön zu reden und geschickt diezu lassen, wird die Wählergruppe zum Anlass nehmen, dassdes Ratsvorsitzenden um einige Punkte zu ergänzen.Ausdrücklich aber möchte diedarauf hinweisen, dass es zunächst gar nicht um die Person des Bürgermeisters geht. Vielmehr ist eine umfängliche Aufklärung wichtig, damit solche merkwürdigen Abläufe sich nicht wiederholen. Ja, solche etwaigen Fehler nicht wieder passieren dürfen! Peinlich und teuer waren sie ohnehin schon genug und noch mehr davon werden wir uns nicht leisten können.Doch scheinbar gehen die Uhren in Bad Lauterberg immer noch anders und zumindest die SPD will wohl so auch weiter machen. Dasbeisoll nun der Umbau derzum städtischen Kindergarten werden. Erst wurde den Bürgern erzählt, dass die Kinderzahlen so rückläufig sind, dass wir zukünftig nur nochbenötigen und zwei andere schließen müssen. Zwei Jahre später wird erklärt, dass wir so viele Kinder in der Stadt haben, dass der städtische Kindergarten Aue in einumziehen soll - nein muss, obwohl noch drei weitere Kindertagesstätten vorhanden sind.Die Abläufe, beginnend bei den angeführten doch sehr einseitigen Informationen über die Begründungen für diese einzige Lösung bis hin zu den Kostenplanungen, erinnern schon sehr an denUm- und Anbau der Grundschule.Aber immer wieder wird der ausgeglichene Ergebnishaushalt in den Vordergrund gestellt, aber die anfallende, langfristigeDer angeführte Gegenwert, der durch die Baumaßnahme z.B. an der Grundschule entstanden sein soll, ist doch nach Ansicht der WgiR nur auf dem Papier vorhanden. Wer würde denn dasund diefür 4 Mio. kaufen? Das unser Kämmerer Zahlen hin und her schieben kann, dass hat er bei derder Kosten für denbewiesen. Schade nur, dass am Ende nicht einmal er diekonnte, wobei derentsteht das erFraktionssprecherFotos: Archiv