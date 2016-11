Mitteilung der Schulleitung war keine Falschmeldung - Stellungnahme der Bildungsgewerkschaft GEW

Bad Lauterberg. Der Ortsverband Bad Lauterberg / Bad Sachsa der Bildungsgewerkschaft GEW hat zu aktuellen Teilaspekten der seiner Einschätzung nach "haarsträubenden Grundschulmisere" in Bad Lauterberg Stellung genommen:

"Derverwahrt sich dagegen, das Handeln desder Grundschule am Hausberg und seineralszu bezeichnen. Diesen stillosen Vorwurf hatte derder Stadt Bad Lauterberg der Tagespresse zufolge erhoben.Was rechtfertigt eigentlich einen derartigen Vorwurf? Nachdem dieinformiert worden war, dass mit Blick auf im Jahr 2016 noch anstehende Ausgaben daswerden würde, musste in der Schule einegetroffen werden. Gerade in einer Situation, in der vom derzeitigender Anschein erweckt worden ist, der Verwaltung sei beim Schulumbau derverloren gegangen, musste die Schule diegewissenhaft sicherstellen. Dieses hat sie durch dasdeszu gewährleisten versucht.Wenn nun, wie ebenfalls aus der Presse zu erfahren war,der Stadtverwaltung befinden, der Schwimmunterricht solle umgehend planmäßig fortgesetzt werden und die damit einhergehende Überziehung des Schulbudgets werde von der, dann ist das eine neue, für dieund alle an umfassender SchulbildungnatürlichSchwer erklärlich bleibt für den, dass aus dem Rathaus ausgerechnet dieder Grundschulewird, die mit ihren Schülern und deren Eltern denmit seinenzu erdulden und im Schulalltag für die Kinderhat.“24.11.2016 -