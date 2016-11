Katastrophe, Chaos beim städt. Bauamt – mit dem Ausbau „Nasser Weg“ den nächsten „Offenbarungseid“ geleistet!

Schon seit Jahren beklagt diedie völlig unzulängliche Arbeit des Bauamtes der Stadt Bad Lauterberg, in deren Folge unter anderem auch die Straßenunterhaltung, Grünflächenpflege, Gullyreinigung, Bauüberwachung von Fremdfirmen usw. in letzten fünf Jahren immer mehrwurde.Mit Kostensteigerungen inbei den Bauprojekten Grundschule Am Hausberg und Jobcenter Lutterbergschule erreichte die Inkompetenz der Verwaltung und des Bauamtes einen neuen Höhepunkt. Derkommentierte öffentlich in der PresseEin Beispiel dass die Verwaltung, insbesondere das Bauamt, völlig diein ihrer Arbeit verloren hat, ist unter anderem auch die vergessenezum Brückenbau der B 243n. Erst nach unnachlässigen Drängen der BI wurde nach mehr als, nach Fertigstellung der Brücke und Eröffnung der Straße das Ärgernis endlich beseitigt. Ein Mitarbeiter der Verwaltung, hatte bei der Bauabnahme die vergessene Einfahrt völlig übersehen und die Baumaßnahme städtischerseitsabgenommen. Noch völlig unbekannt sind die ebenfalls zu erwartenden erheblichen Kostensteigerungen beimim Haus des Gastes und den nun schon mehrfach verschobenen Inbetriebnahmetermin.Mit derdesdurch den Anlieger haben sich die Verwaltung und das Bauamt den nächsten krassengeleistet. Ist es docheiner Verwaltung, für die regelmäßige und fachkundige Instandhaltung von öffentlichen Straßen für die Anlieger zu sorgen.Zwar ist augenscheinlich an der fachgerechten Aufbringung der bituminösen Tragdeckschicht nichts auszusetzen, doch ob die Straße tatsächlich eine lange Lebensdauer haben wird, ist abzuwarten. Wurde doch die neue Tragdeckschicht lediglich auf das vorhandene, bzw. die alte völlig verschlissene(ehemalige Forststraße) aufgebracht. Damit eine bituminöse Fahrbahn jedoch dauerhaft hält, ist jedoch nach Auskunft von Straßenbaufachleuten einzwingend notwendig. Ob diedurch die Stadt für dieses Bauvorhaben gut angelegt sind, wird sich deshalb erst in den nächsten Jahren zeigen. Auch wenn der Campingparkbetreiber stolz festgestellt, er habe im unteren sechsstelligen Bereich investiert, so ist dies sicherlich bei der Länge der Straße. Wurden doch Anlieger der Oderstraße nach deren Ausbau, für nur Bruchteile der Straßenlänge, ebenfalls mit Anliegerkosten in sechsstelliger Höhe zur Kasse gebeten. Und diese Straße wird von vielen Fahrzeugen alsgenutzt, während der Campingpark fast nur alleiniger Anlieger ist. Müssen doch Badegäste, Angler oder Besucher deswohl oder übel Parkgebühren auf dem Privatgrund des Campingparks entrichten. Kostenfreies Parken ist dort absolut nicht möglich, es sei denn man besucht die dortige Gastronomie. Es ist schon mehr als, dass überhaupt der Benutzer der Straße, der auch nur zum Wenden das private Grundstück des Campingparks befahren muss, nicht auch noch zurwird.Aus diesem Grund ist die Stadt nun gefordert, bereits an der Kreuzung/Abzweigung Wiesenbek - Teichstraße eine entsprechende Beschilderung zu installieren, wo der Besucher aufim Bereich des ehemaligen Hotels Wiesenbek hingewiesen wird. Übrigens wurde auch schon einmal die Teichstraße auf Drängen und Initiative der Hotelbetreiberfamilie, mit Unterstützung desvon der Stadt Bad Lauterberg mit hohen Zuschüssen der öffentlichen Hand ausgebaut, damit seinerzeit Reisebusse sicher und im Gegenverkehr das Hotel und die Gastronomie des beliebten Ausflugslokales erreichen konnten.ist diese weitere Zufahrt zum Wiesenbeker Teich teilweise auch schon wieder in einemZustand.Zu guter Letzt sei noch anzumerken, dass in den veröffentlichen Presseberichten zum Ausbau deszu lesen war, dass der Campingparkbetreiber mit seinem Personal inunter anderem die Bankette der neuen Straße selbst aufgebracht hat. Spätestens hier hätten bei Stadt und Landkreis dieläuten müssen, denn noch niemals war es erlaubt, dass Privatpersonen oder Firmen ohne nachgewiesene fachliche Kompetenz imArbeiten durchführen dürfen.und