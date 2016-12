Förderverein Kinderland- und Spielzeugmuseum Bad Lauterberg löst sich auf

Nachdem der kommissarische Schriftführer und Beauftragte des, nach dessen Einladung, die anwesenden Mitglieder, im November, im Restaurant "Goldene Aue", zur diesjährigenbegrüßen und die Beschlussfähigkeit feststellen konnte, gab er einen Abriss über Veränderungen und Aktivitäten des Vereins.Nach derdurch dieund dem von der Stadt forcierten Auszug, habe man erst einmal Probleme mit der Unterbringung der vielen, teilweise auch sperrigen Exponate und Ausstellungsstücke gehabt.War doch die Ausstellung des Kinderland- und Spielzeugmuseums Bad Lauterberg ein inzu suchendesan Spielzeug aus einigen Zeitepochen und eine einmalige Sammlung an Kinderspielzeug, Spielgeräten und historischen Spielwaren, welche ihres gleichen sucht. Die Sammlung ließ nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen, sondern begeisterte auch Erwachsene. Insbesondereunserer Stadt. Vereinsmitgliedbemerkte hierzu, dass das Spielzeugmuseum offenbar leider dem beschlossenenund dender Verwaltungsspitze, zurdes Haus des Gastes, zum Opfer fiel.Hierbei sei man auch mit den langjährigen Betreibern des Bad LauterbergerSpielzeugmuseums, dem, nicht immer so umgegangen, wie diese es sich in Jahrzehnte langerfür das Museum, so Behling. Auch einen Rechtsstreit bezüglich des Besitzstandes einzelner Exponate habe es gegeben, wie die Eheleute Schwerz seinerzeit berichteten.Leider sei Frauderen ganzesan der historischen Spielzeugsammlung hing, vor kürzerer Zeit verstorben. Ihr Ehemann, Rüdiger Schwerz, hätte nun die ganze Last mit der Unterstellung der vielen Exponate allein schultern müssen.Die Kassenprüfung verlief ohne Beanstandungen, der Vorstand wurde durch dieVersammlung einstimmig entlastet.In einer offenen Diskussion unter den Mitgliedern wurde noch einmal diedergewürdigt. Gerade deren Einsatz war es, welcher den Verein und das Museum so lange am Standort BadLauterberg habe halten können. Trotz allem sehe man nunmehrnötigenden Verein in Bad Lauterberg aufrecht zu erhalten.Der Bezug auf die Stadt entfalle und lasse sich auch nicht mit dem möglichenAuffinden eines neuen Standortes herbeiführen.beschlossen dieAnwesenden Mitglieder den Verein deshalb aufzulösen und eine entsprechendeErklärung an das zuständige Registergericht abzugeben.stellte noch einmal fest, dass es zu der getroffenen Entscheidung leidergibt und traf bei dieser Feststellung auch aufdie Zustimmung aller Anwesenden.Vereinsmitglied u. Beauftragter der Versammlung für den Pressebericht