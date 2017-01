Fast 40 Teilnehmer konnte der Vorsitzende des SHAC, Hans-Joachim Dietrich andiesem Abend in der Gaststätte „Goldene Aue“ begrüßen.Viele schöne Preise gab es für die Gewinner, so dass sich jeder Teilnehmer große Mühe gab viele Punkte zu sammeln. Am Ende konnten alle Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen.Die Erstplatzierten Knobeln: Marion Kaminski, Christine Zietz, Heidemarie KlingebielDie Erstplatzierten Skat: Lothar Henkel, Hans-Joachim Dietrich, Werner Fuchs