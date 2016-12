Neue Dennert-Tanne am Sparkassengebäude erinnert an das erste Spritzenhaus – Initiative der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg

Bad Lauterberg.

Seit Donnerstag (1.12.2016) steht an derin dereine weitereDiese weist darauf hin, dass an diesem Standort von 1878 bis 1935 dasder Freiwilligen Feuerwehr stand.Wie der Sprecher der Feuerwehr-Altersabteilungbei der Aufstellung und Enthüllung dieser Informationstafel ausführte, ist dies inzwischen diein Bad Lauterberg, die Einwohner, Gäste und Besucher der Stadt auf montanhistorische Sehenswürdigkeiten, Erz-und Minerallagerstätten oder weitere geschichtlich interessante Orte der Stadt Bad Lauterberg hinweist.Besondere Worte desrichtete Bernd Jackisch an die Sparkasse Osterode am Harz, die nicht nur ihrfür die Aufstellung zur Verfügung stellte, sondern auch diezurundder Dennert-Tanne übernahm. So war es auch selbstverständlich, dass der Bad Lauterbergerdie Enthüllung der Tafel vornehmen musste. Die Idee für diese spezielle Informationstafel hatte, der nicht nur 52 Jahre Mitglied des Freiwilligen Feuerwehr, sondern seit einigen Jahren auch als Wanderführer für den städt. Kur-und Touristikbetrieb tätig ist. Wie er dazu anmerkte, sind zwar Bilder des ersten Feuerwehr- bzw. Spritzenhauses vorhanden und auch in fast allen Festschriften der Wehr abgedruckt, aber kaum einer der heutigen Einwohner weiß, dass am Standort dereinst dasstand. Entworfen wurde die Beschriftung der Informationstafel, so Karl-Heinz Winter weiter, in Zusammenarbeit mit, dem es ein großes Anliegen ist, die Geschichte der Stadt Bad Lauterberg bekanntzumachen. Vor einigen Jahren hat Fritz Dittmar federführend für die Arbeitsgemeinschaft von „Kulturkreis, Förderkreis Königshütte, Archivgemeinschaft und Kneipp-Verein Bad Lauterberg im Harz“ einevon Bad Lauterberg und Umgebung erstellt und herausgegeben. Dieses einmalige in ehrenamtlicher Arbeit erstellte Werk umfasst unter anderem eine Wanderkarte im Maßstab 1: 17.000 sowie eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen, zumeist durch Dennert-Tannen gekennzeichneten Anlaufpunkte. Wie Fritz Dittmar bei der Recherche zu dieser neuen Tafel herausfand, stand an dem einstigen Spritzenhaus, so ist es auf den alten Bildern zu erkennen, der Anfangssatz ausvon Friedrich Schiller (1759 – 1805).Neben einer Reihe von Feuerwehrkameraden der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg nahmen an der kleinen Feierstunde zur Enthüllung der neuen Tafel vomundteil. Der Kneipp-Verein sorgt für die Unterhaltung und Pflege der zahlreichen Hinweistafeln in der Stadt.Die Dennert-Tannen, auch als Dennert-Fichten bezeichnet, erklären prägnant den geschichtlichenihresOberbergrat Herbert Dennert (1902 - 1994) aus Clausthal-Zellerfeld entwarf diese ca. 70cm x 80cm großen, hölzernen Informationstafeln. Ihre Tannenform und die Farbgebung dokumentieren den engen Bezug zum Harz. Heute werden die Dennert-Tannen auch aus Kunststoff und Aluminium gefertigt.