Erinnert sich noch jemand an's Wichteln?

Ich hatte ein Déjà vu (na hoffentlich ist das richtig geschrieben... ;-).Dafür gibt es ja einige Begriffserklärungen - sucht Euch die passende aus. ;-)Also - eine Frage hätte ich dann:Gibt es noch User/innen, die Interesse am Wichteln haben oder können/müssen/sollten wir das über einige Jahre bekannte Wichteln einfach einstellen?Es liegt an Euch. Wer Lust hat, meldet sich - wie gehabt - unter der "Weihnachtsmailadresse":myheimatwichteln@gmx.deund zwar bis zumWenn kein Interesse besteht - so what - macht gaaar nix.Also, ich warte den 17.11.2016 ab und dann sehen wir weiter. ;-)))