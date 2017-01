In den Hütten sollen noch bis Mitte des 20. Jahrhundert Schnitzer, Maler und – heute würde man Infos sagen- Auskunftei- und Ausrüstungsladen ansässig gewesen sein.Als wir da waren, konnte noch eine dieser Hütten besichtigt werden.Als ich dann später wieder einmal – so wie heute – in Erinnerungen schwelgte, kam mir die Idee, einfach die Hütten malerisch in eine Winterlandschaft zu tauchen.Daraus entstand das Aquarell.