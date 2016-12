langsam läuft mir die Zeit davon!

So ist es grad bei mir. Da hab ich glücklicher weise 12 A3 Doodles fertig, und muss feststellen, dass das Format viel zu groß ist für einen A3 Kalender; also auf zur Kopiererei, das A 4-Format wünschen und siehe da, einige Doodles vertragen die Verkleinerung nicht, was tun ... Ersatz suchen und ein Weihnachtsmotiv neu erschaffen. Das bedeutet, ich werde leider "Die Herbstzeitlosen" auf 3sat mehr hören als sehen, was durch aus eine neue Erfahrung für mich ist! Hm, leider nicht ganz gepackt ... usw., usw...Also wieder in die Kopiererei, den Stick aktualisieren und auf zum Druck!Daheim Ränder verschneiden, entscheiden ob auf weiß oder schwarz legen,Reihenfolge festlegen, m.H.St. um Meinung bitten, Rahmenschablone basteln, aufkleben, freuen! Und das alles für EINEN Kalender.Aber nun möchte ich ihn gar nicht weggeben, ist das egoistisch? m.H.St. fragt, wer ihn bekommen soll, ich sage es ihm und er meint, der kann ihn bekommen!Die restlichen 4 Kalender müssen auf die Zeit zwischen den Jahren warten.Nun will ich Euch noch schnell meine Zwischendurchbastelei vorstellen: Ich habe das Kissenstricken entdeckt! Bei einem Einkaufsbummel zieht mich m.H.St. vor einen Stand und zeigt auf ein Strickkissen ... für 5.99 Euro! Nicht zu fassen! Da sitze ich zwei Abende da und verstricke ca 250 m Wolle mit einer 10er Stricknadel, mit 6 Knopflöchern und 6 Perlmuttknöpfen und nun? Aber - frage ich - sieht meins denn nicht viel schöner aus? Man kann es einmal gestreift und einmal uni hinlegen, wer hat schon sowas (einer unserer Weihnachtsgäste)Würdet Ihr Euch über meine Basteleien freuen? mal ehrlich!