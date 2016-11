Skikursangebot Ski Club Königsbrunn 2016/2017

Bad Hindelang : Oberjoch |

Die DSV-Skischule des Ski-Club Königsbrunn bietet in der Saison 2016/17 wieder Ihre beliebten Skikurse an. Unsere top ausgebildeten und erfahrenen Ski- und Snowboardlehrer vermitteln unter Anwendung aktueller Unterrichtsmethoden Spaß und Können im Schnee. Neben dem individuellen Lernfortschritt stehen Freude am Sport und gute Laune im Mittelpunkt.



Das Kursprogramm besteht jeweils aus Anfänger-, Fortgeschrittenen- Könner- und Expertenkurs. In den vier Kursen werden je nach Schneelage unterschiedliche Skigebiete (Jungholz, Oberjoch und das Tannheimer Tal) angefahren.

An einem weiteren 4. Tag findet unser großes Abschlussrennen statt, bei dem alle Eltern, Bekannte und Freunde zum Anfeuern eingeladen sind!



Für die Saison 2016/17 sind folgende Termine vorgesehen:



• Dezemberkurs: 26.-28.12.2016

• Januarkurs: 14./21./28.01.2017

• Abschlussrenen: 04.02.17





Die Fahrt in die Skigebiete erfolgt in modernen und komfortablen Bussen der

Firma Ludwig Tours.



Weitere Informationen bezüglich Anmeldung, Kosten etc. erhalten Sie unter

www.sc-koenigsbrunn.de und

in der Ski-Club Geschäftsstelle (Untere Kreuzstr. 6 1/2)