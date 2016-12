„Fake-Shops“ locken Kunden gezielt in die Falle

Verbraucherzentrale warnt vor betrügerischen Online-Shops

Göttingen (vbz/kip) Die Verbraucherzentrale teilt mit: Die neuesten Tablets und Smartphones, die angesagtesten Schuhe und Sonnenbrillen oder Haushaltsgeräte von Markenherstellern:

Sogenannte Fake-Shops werben im Internet mit besonders niedrigen Preisen

für hochwertige Waren. Produkte, die in anderen Shops zu einem höheren

Preis oder gar nicht mehr verfügbar sind, werden auffällig günstig angeboten.

Der Käufer bezahlt per Vorkasse, geliefert wird gefälschte, mangelhafte

oder gar keine Ware. Im Rahmen des Projektes „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“

hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen jetzt verschiedene Informationsmaterialien

entwickelt, um Kunden vor betrügerischen Online-Shops zu

warnen.

Dazu Gerd Billen, Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz:

„Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Verbraucherinnen und

Verbrauchern über „Fake-Shops“, die entweder gar keine oder nur minderwertige

Ware liefern. Deshalb fördern wir das Projekt der Verbraucherzentrale Niedersachsen,

um die Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuklären und gegen diese kriminellen

Geschäfte zu wappnen.“

Betrug im Onlinehandel beschäftigt sowohl Verbraucherschützer als auch Strafverfolgungsbehörden.

Selten erkennen Verbraucher unseriöse Angebote vor der Bestellung.

Läuft etwas schief, informieren sie sich über ihre Rechte und mögliche Maßnahmen –

doch ihr Geld ist dann meist verloren. „Um Internetbetrug einzudämmen, ist es entscheidend,

Verbraucher rechtzeitig aufzuklären und dafür zu sensibilisieren, wie sie unseriöse

Angebote identifizieren können“, sagt Petra Kristandt, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale

Niedersachsen. Mitunter reicht bereits ein Blick ins Impressum und die

AGB, die allgemeinen Geschäftsbedingungen: Fehlen wichtige Angaben wie die vollständige

Adresse des Firmensitzes, schnelle Kontaktmöglichkeiten wie Mail-Adressen

und Telefonnummern oder wird das Widerrufsrecht ausgeschlossen, ist der Shop unseriös.

Doch nicht immer ist es so einfach. „Fake-Shops“ sind oft sehr professionell gemacht

oder sehen den Internetseiten bekannter Anbieter zum Verwechseln ähnlich. Für die

Strafverfolgung kommt erschwerend hinzu, dass Internetkriminelle ihre Identität verschleiern

und gemeinsam agieren. „Die Täter nutzen die Möglichkeiten, die ihnen die

Anonymität des Internets bietet. Oft teilen sie sich die Arbeit zur Gestaltung des Shops

und Abwicklung der Finanzen auf“, erklärt Thomas Ring, Vizepräsident des LKA Niedersachsen.

Aufgrund der Schnelllebigkeit des Internets ist ein schnelles behördliches Handeln

unabdingbar, ist Ring überzeugt. „Nur eine konsequente und schnelle Rechtsverfolgung

kann Online-Betrug langfristig eindämmen.“

Weitere Informationen und eine Checkliste zum Thema „Fake-Shops erkennen“ finden

