Care-Energy geht hart gegen Kritiker vor

Care-Energy geht hart gegen Kritiker vor

Verbraucherzentralen lassen sich nicht einschüchtern



Göttingen (VBZ/kip) Die Verbraucherzentrale teilt mit: Zwei Unternehmen der Care-Energy-Gruppe, die Care-Energy Management GmbH und die Care-Energy AG, zukünftig

EnUp AG, stehen seit Monaten in der Kritik. Unter anderem

war es zu Zerwürfnissen mit Übertragungsnetzbetreibern gekommen.

In weiten Teilen Deutschlands konnten Kunden dadurch nicht mehr

von Care-Energy beliefert werden. Auch die Konzernstrukturen und -

verflechtungen sowie die Vertragsgestaltung und das Abrechnungsmodell

sehen die Verbraucherzentralen als intransparent an. Zusammen

mit Betroffenen gehen sie gegen fragwürdige Praktiken und verwirrende

Abrechnungsmethoden vor. Statt nach Lösungen zu suchen,

reagiert Care-Energy mit Abmahnungen und Einschüchterungsversuchen.

Die Verbraucherzentralen machen derzeit Unterlassungsansprüche geltend,

um aus ihrer Sicht rechtswidrige Verhaltensweisen von Care-Unternehmen

abzustellen. Und diese Liste ist lang: Mehrere Rechtsverstöße

rund um das Abrechnungssystem, Verfahren um unterschiedliche Klauseln

in den Verträgen des Anbieters und die Ausgestaltung des Preisrechners,

der über die Homepage des Anbieters zu finden ist. Auch Beschwerden

von Care-Energy-Kunden bei den Verbraucherzentralen reißen nicht

ab. „Für Unternehmen ist dies normalerweise ein Anlass, sich um eine

Klärung zu bemühen“, sagt Tiana Preuschoff, Energierechtsexpertin der

Verbraucherzentrale Niedersachsen. Nicht so Care-Energy: Das Unternehmen

reagiert mit anwaltlichen Abmahnungen für jedwede Art von Kritikern.

So haben bereits mehrere Verbraucherzentralen und Medienunternehmen,

die die Praktiken des Unternehmens öffentlich beleuchten, Abmahnungen

bekommen.

Und damit nicht genug: Auch ehemalige Kunden oder Vertriebsmitarbeiter,

die ihre Situation in sozialen Netzwerken schildern und dort nach weiteren

Betroffenen oder Tipps suchen, haben Post von Care-Energy-Anwälten

erhalten. Wer die darin geforderten Unterlassungserklärungen

nicht abgibt, muss mit weiteren Schreiben vom Gericht rechnen. „Diese

Einschüchterungsversuche werden nicht funktionieren“, ist Preuschoff

überzeugt. „Es kann niemandem verboten werden, seine Erfahrung und

Meinung öffentlich zu äußern.“ Trotzdem werden es sich manche Abgemahnten

vielleicht überlegen, ob sie eine teure und langwierige Auseinandersetzung

riskieren oder künftig lieber auf öffentliche Kritik verzichten.

„Genau damit kalkuliert das Unternehmen“, so Preuschoff. Ein ehemaliger

Kunde erzählte sogar kürzlich in einem Facebook-Forum für Betroffene,

dass ihm eine Care-Energy-Firma untersagen wollte, mit der Einschaltung

des Verbraucherschutzes zu drohen. „Das jemand abgemahnt werden

soll, weil er sich Hilfe sucht, ist für uns undenkbar“, erklärt Preuschoff.

Die Verbraucherzentralen werden selbstverständlich weiter aktuell und kritisch

über die Verhaltensweisen der Care-Energy-Gruppe informieren.

„Die Meinungsfreiheit im Interesse des Verbraucherschutzes verteidigen

wir auch vor Gericht. Betroffene können sich jederzeit mit ihren Problemen

an uns wenden“, so Preuschoff weiter.

Gefällt mir